СК возбудил дело из-за смерти женщины после пластической операции в Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины через несколько дней после пластической операции в Башкирии. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 февраля в частной клинике в Уфе 33-летней женщине сделали пластическую операцию.

После выписки из клиники самочувствие пациентки ухудшилось. Через несколько дней она скончалась у себя дома.

Следователи в рамках уголовного дела изымут необходимую документацию и допросят руководство и сотрудников клиники.

Также решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

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