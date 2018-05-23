СК возбудил дело из-за смерти женщины после пластической операции в Башкирии
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«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 февраля в частной клинике в Уфе 33-летней женщине сделали пластическую операцию.
После выписки из клиники самочувствие пациентки ухудшилось. Через несколько дней она скончалась у себя дома.
Следователи в рамках уголовного дела изымут необходимую документацию и допросят руководство и сотрудников клиники.
Также решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили дело против врачей из-за смерти ребёнка.