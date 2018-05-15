В Тюменской области завели дело против врачей из-за смерти ребёнка

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В Тюменской области возбудили уголовное дело против врачей Областной клинической больницы №2, где после операции по удалению аппендицита умер ребёнок. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по региону Наталью Деваеву.

Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии родственников 12-летнего мальчика, медики, предположительно, не смогли вовремя поставить правильный диагноз.

Расследование поручили первому отделу по особо важным делам. Изъяты медицинские документы. Также назначены экспертизы.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.

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