В Тюменской области завели дело против врачей из-за смерти ребёнка
Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии родственников 12-летнего мальчика, медики, предположительно, не смогли вовремя поставить правильный диагноз.
Расследование поручили первому отделу по особо важным делам. Изъяты медицинские документы. Также назначены экспертизы.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.