В Красноярском крае завели дело из-за неверного диагноза пациенту

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В Красноярском крае завели уголовное дело из-за неверного диагноза пожилому пациенту, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СК России по региону.

По версии следствия, 62-летний мужчина поступил в приёмное отделение Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Карповича с жалобами на боли в желудке. Он сказал, что во время еды подавился костью.

У пациента не нашли патологий и отправили домой, но после ухудшения состояния он повторно обратился за помощью. Мужчина поступил в краевую больницу, где скончался.

Из заключения следует, что смерть наступила в результате перфорации пищевода инородным предметом с последующим осложнением. Выявлена ошибка в диагнозе.

Проводится расследование.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае завели уголовное дело из-за смерти пациента скорой помощи.

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