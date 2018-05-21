Врач рассказал о влиянии атмосферного давления на артериальное

Доктор медицинских наук Александр Шарандак в беседе с Пятым каналом рассказал о влиянии атмосферного давления на артериальное.

По словам врача, при высоком атмосферном давлении метеочувствительным людям лучше вести себя более пассивно, избегать физических нагрузок, чаще измерять артериальное давление и в случае необходимости обращаться к влачу.

Как отметил Шарандак, высокое атмосферное давление может и повысить, и понизить артериальное.

«Это больше отражается на общем самочувствии. Люди ощущают депрессивное состояние, чувство нехватки сил — физических и эмоциональных», — заявил он.

Для улучшения самочувствия врач советует свежий воздух и дозированную физическую активность — при отсутствии противопоказаний.

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