Врач рассказал о влиянии атмосферного давления на артериальное
По словам врача, при высоком атмосферном давлении метеочувствительным людям лучше вести себя более пассивно, избегать физических нагрузок, чаще измерять артериальное давление и в случае необходимости обращаться к влачу.
Как отметил Шарандак, высокое атмосферное давление может и повысить, и понизить артериальное.
«Это больше отражается на общем самочувствии. Люди ощущают депрессивное состояние, чувство нехватки сил — физических и эмоциональных», — заявил он.
Для улучшения самочувствия врач советует свежий воздух и дозированную физическую активность — при отсутствии противопоказаний.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT поделилась рекомендациями в связи с рекордным уровнем давления в столичном регионе.
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю.