В Москве побит рекорд атмосферного давления

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В Москве в понедельник, 21 мая, зафиксирован рекорд атмосферного давления, сообщают «Метеоновости».

Отмечается, что атмосферное давление на метеостанции ВДНХ в 10:00 достигло 1009 гПа (гектопаскалей).

По данным сайта, побит рекорд 21 мая 1979 года (1008,9 гПа).

«22 мая давление продолжит расти и составит 1011 гПа», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве в понедельник, 21 мая, ожидается до +21 °С.

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