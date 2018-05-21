В Москве 21 мая ожидается до +21 °С

В Москве в понедельник, 21 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +19…+21 °С. В течение дня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 3—8 м/c. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России.