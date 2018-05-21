Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю.

Он отметил, что в понедельник и вторник осадков не ожидается, а в среду и четверг будут небольшие временные осадки.

«Температурный фон высокий, дневные температуры выше +20 °C — от +20 °C до +24 °C. Но очередное изменение циркуляции прогнозируется уже в пятницу, и связано это будет с приходом достаточно холодного антициклона», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что значительных осадков не прогнозируется, но температурный фон понизится на 5—6 °C.

По его словам, следующие выходные могут быть прохладными.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в понедельник, 21 мая, ожидается до +21 °С.

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