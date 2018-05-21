Врач рассказал о мерах предосторожности в связи с рекордно высоким давлением в Москве

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Анна Лушникова
Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT поделилась рекомендациями в связи с рекордным уровнем давления в столичном регионе.

«Любое изменение давления сказывается на сосудистой системе зависимых от метеоусловий людей. Сейчас это могут быть головные боли, слабость суставов и сонливость. Поэтому надо обязательно превентивно принимать терапию, которую назначает в этот период доктор. Необходимо ограничить себя в соли, пить больше жидкости — горячий чай, воду, — исключить алкогольные напитки. Также стоит питаться здоровой едой», — рассказала врач.

Ранее стало известно, что атмосферное давление на метеостанции ВДНХ достигло 1009 гПа, побит рекорд 21 мая 1979 года (1008,9 гПа).

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