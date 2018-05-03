Более 10 тысяч россиян с 15 марта обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей

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В период с 15 марта 2018 года более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами... Согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились чуть более 10 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество обращений было зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Ростовской областях, Республике Крым.

Ранее Nation News со ссылкой на Роспотребнадзор передавало, что ведомство запустило горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

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