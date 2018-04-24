Гости столицы: как уберечься от укуса клещей в Москве

В российской столице эпидемиологи впервые обнаружили энцефалитного клеща. Об этом сообщается в апрельском докладе Роспотребнадзора. Исследование проводилось на территории Крылатского лесопарка осенью 2017 года после первого зарегистрированного факта инфицирования человека вирусом энцефалита в городе. Опрошенные RT эксперты рассказали, каким образом энцефалитные клещи могли появиться в Москве, как обезопасить себя от встречи с ними и что делать в случае укуса.

Пути миграции

В Москве эпидемиологи обнаружили энцефалитного клеща. Об этом сообщается в опубликованном апрельском докладе Роспотребнадзора. Эксперты исследовали территорию Крылатского лесопарка в августе—октябре 2017 года после первого зарегистрированного случая укуса человека энцефалитным клещом в столичном регионе. В конце июля 2017 года заражённый клещ присосался к москвичу во время прогулки. Дальнейшая лабораторная диагностика показала, что клещ был энцефалитным и успел инфицировать обитающих в парке рыжих полёвок.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что ранее вирус клещевого энцефалита в Москве никогда не обнаруживали. С апреля 2018 года специалисты ежедневно контролируют территорию Крылатского лесопарка.

РИА Новости

По мнению экспертов, энцефалитные клещи могли добраться до столицы двумя способами. По словам доктора медицинских наук, руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктора Зуева, последние десятилетия люди стали чаще путешествовать за границу, привозя с собой оттуда экзотические заболевания. За пределами России очаг клещевого энцефалита находится на азиатских территориях и в районах Центральной Европы. Вернувшиеся из дальних путешествий москвичи, как и в целом жители России, могут привозить ранее не эндемичные для своих регионов болезни, отметил эксперт в беседе с RT.

Также клещевой энцефалит мог попасть в Москву вследствие миграции заражённых животных из северных регионов в южные, считает специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Клещевой энцефалит — серьёзное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Возбудитель болезни передаётся человеку практически мгновенно после укуса заражённого клеща. Клещи могут прятаться и в траве, и в кустарниках, и на деревьях», — сообщил в беседе с RT Виктор Зуев.

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Помимо вируса клещевого энцефалита существует второй возбудитель, встречающийся в Московской области, — вирус клещевого боррелиоза, добавляет Жемчугов.

«Боррелиоз, или болезнь Лайма, распространён шире, он вызывает тяжёлые заболевания, которые ведут к поражению нервной системы. Что касается клещевого энцефалита, он встречается реже», — отметил в интервью RT Жемчугов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в медицинские учреждения в связи с укусами клещей обратились 1599 человек.

«На 13 апреля в 55 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 1599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей, что ниже средних многолетних показателей», — указывается в заявлении.

При этом был зарегистрирован всего один случай иксодового клещевого боррелиоза.

Простые правила

По мнению некоторых экспертов, самым эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. При этом прививки следует делать заранее — до начала периода активности клещей.

Однако жителям Московского региона, чтобы уберечь себя от укуса заражённого клеща, прививаться не стоит, считают специалисты. Вакцинация актуальна для людей, проживающих на территории природных очагов болезни, — восточных районов России, в частности Сибири, а также для тех, кто собирается ехать в эти регионы.

«Есть районы, где таких клещей много и они являются носителями вируса. Если вы отправляетесь из Москвы в командировку на Урал или на Дальний Восток, то риск встретиться с заражённым клещом возрастает. В Москве совсем другая история, поэтому, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать довольно простые правила. Например, мыть руки после прогулки. Клещи цепляются к волосяному покрову домашних питомцев, поэтому владельцам собак следует внимательнее осматривать животных. Если вы пошли в лес, необходимо полностью закрывать тело. Эти меры предосторожности для жителей Москвы будут эффективны», — отметил Зуев.

В случае укуса необходимо как можно быстрее удалить клеща, отметил в беседе с RT председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.

«Самое главное — взять клеща, как только вы заметили, что он присосался. Чтобы его удалить, люди часто идут в поликлинику, но этого делать не нужно. Надо удалять его самим и не тянуть время, потому что в этом случае вероятность проникновения инфекции в организм возрастает. Клещевой энцефалит передаётся за несколько минут, клещевой боррелиоз за пару часов. Удалять можно хоть маникюрным пинцетом, хоть ниточкой. Необходимо ухватить клеща как можно ближе к коже и закручивающим образом удалить. При этом важно его не раздавить, а ухватить прямо за то место, где он присосался. После этого кожу нужно обработать любым дезинфицирующем средством. Затем человеку следует две недели наблюдать за своим самочувствием и при появлении подозрительных симптомов обратиться к врачу», — пояснил Яковлев.