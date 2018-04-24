СМИ: В Москве выявлен очаг клещевого энцефалита

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Согласно докладу научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в Москве впервые выявлен вирус клещевого энцефалита (ВКЭ).
СМИ: В Москве выявлен очаг клещевого энцефалита
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные доклада. 

Отмечается, что с августа по октябрь 2017 года специалисты обследовали Западный административный округ Москвы. В лесопарке в Крылатском были обнаружены энцефалитные клещи и инфицированные млекопитающие, среди которых рыжие полёвки.

При этом отмечается, что обстановка в столице благополучна.

По мнению авторов доклада, вирус могли занести птицы и млекопитающие, на которых паразитировали инфицированные клещи. 

Отмечается, что территория Крылатского лесопарка будет контролироваться еженедельно.

Ранее ФАН сообщало, что около четырёх тысяч россиян обратились в больницы в 70 российских регионах из-за укусов клещей.

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