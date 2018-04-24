СМИ: В Москве выявлен очаг клещевого энцефалита
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные доклада.
Отмечается, что с августа по октябрь 2017 года специалисты обследовали Западный административный округ Москвы. В лесопарке в Крылатском были обнаружены энцефалитные клещи и инфицированные млекопитающие, среди которых рыжие полёвки.
При этом отмечается, что обстановка в столице благополучна.
По мнению авторов доклада, вирус могли занести птицы и млекопитающие, на которых паразитировали инфицированные клещи.
Отмечается, что территория Крылатского лесопарка будет контролироваться еженедельно.
Ранее ФАН сообщало, что около четырёх тысяч россиян обратились в больницы в 70 российских регионах из-за укусов клещей.