СМИ: В Москве выявлен очаг клещевого энцефалита

Согласно докладу научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в Москве впервые выявлен вирус клещевого энцефалита (ВКЭ).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные доклада.

Отмечается, что с августа по октябрь 2017 года специалисты обследовали Западный административный округ Москвы. В лесопарке в Крылатском были обнаружены энцефалитные клещи и инфицированные млекопитающие, среди которых рыжие полёвки.

При этом отмечается, что обстановка в столице благополучна.

По мнению авторов доклада, вирус могли занести птицы и млекопитающие, на которых паразитировали инфицированные клещи.

Отмечается, что территория Крылатского лесопарка будет контролироваться еженедельно.

Ранее ФАН сообщало, что около четырёх тысяч россиян обратились в больницы в 70 российских регионах из-за укусов клещей.