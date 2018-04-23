За месяц от укусов клещей в России пострадали около четырёх тысяч человек

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Около 4 тыс. человек пострадали от укусов клещей за месяц, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей, ведомство начало с 15 марта.

«На 20 апреля в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 4 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребёнок», — сказали в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что это ниже средних показателей, передаёт ФАН.

3 апреля Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей.

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