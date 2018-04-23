За месяц от укусов клещей в России пострадали около четырёх тысяч человек
Мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей, ведомство начало с 15 марта.
«На 20 апреля в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 4 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребёнок», — сказали в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что это ниже средних показателей, передаёт ФАН.
3 апреля Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей.