В России запустили горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, передаёт Nation News со ссылкой на сайт ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора в каждом субъекте Российской Федерации проконсультируют по телефонам горячих линий», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, в лес следует идти в светлой, однотонной одежде с длинным рукавом, а голову лучше покрыть капюшоном, плотно пришитым к куртке. Если такой куртки нет, можно надеть на голову косынку.

Брюки рекомендуется заправить в закрытую обувь или носки на надёжной резинке, рубашку заправить в брюки. Манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу.

Также полезно нанести на одежду акарицидно-репеллентное средство.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей.

Также специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с RT рассказал о необходимых мерах предосторожности на фоне выявленного в Москве вируса клещевого энцефалита.