Вирусолог рассказал о мерах предосторожности в связи с выявлением вируса клещевого энцефалита

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с RT рассказал о необходимых мерах предосторожности на фоне выявленного в Москве вируса клещевого энцефалита.

«Клещи, конечно, есть во всей Московской области и в прилегающих, особенно на севере. Выделяются два возбудителя, которые циркулируют в этих регионах, — вирус клещевого энцефалита и вирус клещевого боррелиоза. Боррелиоз, или болезнь Лайма, распространён сильнее, он влечёт за собой тяжёлые заболевания, которые ведут к поражению нервной системы. Что касается клещевого энцефалита, он встречается реже. Но миграция неизбежна. Конечно, если за Уральскими горами и с восточной стороны от Москвы уже есть клещевой энцефалит, то неизбежно животные, получающие этот вирус, могут мигрировать, переходить на юг и добираться до Московской области», — сказал эксперт.

Жемчугов также поделился рекомендациями и мерами предосторожности в случае укуса клеща.

«Если люди едут на север, туда, где клещи точно переносят вирус энцефалита, то нужно обязательно вакцинироваться. Против боррелиоза вакцины нет, соответственно, если идти в лес, то нужно соблюдать предосторожности, правильно одеваться», — рассказал он.

Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщил о выявленном в Москве вирусе клещевого энцефалита.

В то же время Роспотребнадзор уверяет, что обстановка в Москве благополучна.