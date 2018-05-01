В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в Екатеринбурге
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«Пожар ликвидирован, на месте работают пожарные дознаватели», — цитирует её ТАСС.
В настоящее время устанавливаются причины пожара.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва бытового газа.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек.
По факту произошедшего организована проверка.
Также телеканал «360» передавал, что стали известны подробности о взрыве газа в жилом доме Омска.