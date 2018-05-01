В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в Екатеринбурге

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Пожар в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге полностью потушен. Об этом сообщила пресс-секретарь управления МЧС по региону Наталья Зырянова.
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в Екатеринбурге
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

«Пожар ликвидирован, на месте работают пожарные дознаватели», — цитирует её ТАСС.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва бытового газа.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек.

По факту произошедшего организована проверка.

Также телеканал «360» передавал, что стали известны подробности о взрыве газа в жилом доме Омска.

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