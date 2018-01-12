СМИ рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме Омска

Житель Омска Андрей Чечик рассказал телеканалу «360» подробности о взрыве газа в жилом доме.

Чечик находился в гостях у родственников в одной из квартир на пятом этаже в здании, где произошёл инцидент.

Он сообщил, что взрывная волна вынесла двери у соседей, выбила окна почти во всём доме.

Как отметил Чечик, сначала раздался сильный хлопок, и его родственник вышел в подъезд, где можно было увидеть сильный дым и пламя. Маленького ребёнка из квартиры вынесла бабушка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Омске. По данным регионального Минздрава, в результате инцидента пострадали восемь человек.

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.