В Минздраве уточнили число пострадавших при взрыве газа в Омске
«Всего восемь пострадавших, в том числе семья из шести человек. Это двое взрослых и четверо детей — трое семилетних и один восьмилетний», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Как уточняется, они были доставлены в ожоговый центр БСМП №1.
Врачи оценивают состояние шести пострадавших как тяжёлое, а одного из детей как крайне тяжёлое.
Ранее источник сообщил о шести пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Омске.
В конце декабря URA.RU передавало, что в многоквартирном доме на окраине Екатеринбурга произошёл взрыв бытового газа, пострадал один человек.