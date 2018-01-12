В Минздраве уточнили число пострадавших при взрыве газа в Омске

Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Омске. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Всего восемь пострадавших, в том числе семья из шести человек. Это двое взрослых и четверо детей — трое семилетних и один восьмилетний», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Как уточняется, они были доставлены в ожоговый центр БСМП №1.

Врачи оценивают состояние шести пострадавших как тяжёлое, а одного из детей как крайне тяжёлое.

Ранее источник сообщил о шести пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Омске.

В конце декабря URA.RU передавало, что в многоквартирном доме на окраине Екатеринбурга произошёл взрыв бытового газа, пострадал один человек.