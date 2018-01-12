Источник сообщил о шести пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Омске

Шесть человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Омске, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в одной из квартир многоэтажного жилого дома взорвался бытовой газ. Травмы получили шесть человек, включая четверых детей, однако жертв удалось избежать», — сказал источник.

По его словам, подъезд дома, где произошёл взрыв, остался целым, дом подлежит восстановлению.

В конце декабря URA.RU передавало, что в многоквартирном доме на окраине Екатеринбурга произошёл взрыв бытового газа, пострадал один человек.