В результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек

В посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа.

Как сообщает URA.RU, после взрыва в квартире начался пожар.

«Четырёх жителей горящего дома в посёлке Садовом пожарным пришлось выносить на руках: три человека — люди с ограниченными возможностями, ещё один человек был спасён из горящей квартиры», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил ожоги третьей степени.

9 ноября стало известно об обрушении после взрыва газа дома 36 по Удмуртской улице в Ижевске. По последним данным, погибли шесть человек.