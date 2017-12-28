В результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек

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В посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа.

Как сообщает URA.RU, после взрыва в квартире начался пожар.

«Четырёх жителей горящего дома в посёлке Садовом пожарным пришлось выносить на руках: три человека — люди с ограниченными возможностями, ещё один человек был спасён из горящей квартиры», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил ожоги третьей степени.

9 ноября стало известно об обрушении после взрыва газа дома 36 по Удмуртской улице в Ижевске. По последним данным, погибли шесть человек.

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