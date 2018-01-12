СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Омске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажном доме в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины случившегося.

«Для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью людей, будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — добавили в пресс-службе.

Ранее в жилом доме в Омске произошёл взрыв газа. В региональном Минздраве сообщили, что в результате инцидента пострадали восемь человек.

ГУ МЧС по Омской области уточнило, что после взрыва произошло нарушение конструкции здания пятиэтажного дома, а в квартире на втором этаже возник пожар, который был ликвидирован.