ГУ МЧС по Омской области переведено в режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Региональное управление МЧС переведено в режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажном доме в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ГУ МЧС России по Омской области переведено в режим «Чрезвычайная ситуация». В ликвидации последствий аварийной ситуации от МЧС России задействовано 134 человека личного состава и 20 единиц техники», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в результате инцидента произошло нарушение конструкции здания, а в квартире на втором этаже возник пожар.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что восемь человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Омске.