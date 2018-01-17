МЧС: в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошёл хлопок газа

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На пятом этаже десятиэтажного дома в Ростове-на-Дону произошёл хлопок газа с последующим возгоранием. Об этом сообщил представитель главка МЧС по области.

«Произошёл, по предварительным данным, хлопок газа на пятом этаже с последующим возгоранием по адресу: Забайкальский, 5/4. В данный момент пожар на площади 30 кв. м ликвидирован. Один человек погиб», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В настоящее время уточняется информация о причинах хлопка и степени разрушения здания.

Ранее телеканал «360» передавал, что стали известны подробности о взрыве газа в жилом доме Омска.

12 января в жилом доме в Омске произошёл взрыв газа. В региональном Минздраве сообщили, что в результате инцидента пострадали восемь человек.

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Общество Происшествия
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