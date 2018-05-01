СК: семь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге
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«По предварительным данным, пострадали семь человек (в том числе супруги-пенсионеры, проживающие в квартире, где, предположительно, произошёл хлопок газа), погибших не имеется», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, на месте происшествия работают представители МЧС. Открытое горение ликвидировано.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва.
Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в результате пожара в двухэтажном доме в Нижегородской области погибла 68-летняя женщина.