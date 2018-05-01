СК: семь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге

В результате пожара в жилом девятиэтажном доме в Екатеринбурге пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«По предварительным данным, пострадали семь человек (в том числе супруги-пенсионеры, проживающие в квартире, где, предположительно, произошёл хлопок газа), погибших не имеется», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, на месте происшествия работают представители МЧС. Открытое горение ликвидировано.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в результате пожара в двухэтажном доме в Нижегородской области погибла 68-летняя женщина.