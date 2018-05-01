Следователи начали проверку после пожара в жилом доме Екатеринбурга
- © ГУ МЧС России по Свердловской области
«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва. В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек.
Издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.