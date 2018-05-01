Следователи начали проверку после пожара в жилом доме Екатеринбурга

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СК начал доследственную проверку по факту пожара в жилом девятиэтажном доме Екатеринбурга, который произошёл, предположительно, после взрыва бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Следователи начали проверку после пожара в жилом доме Екатеринбурга
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва. В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек.

Издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.

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