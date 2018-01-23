При взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек

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В частном доме в Новосибирской области взорвался баллон с бытовым газом, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-центр Аварийно-спасательной службы региона.

Отмечается, что инцидент произошёл в Куйбышеве, в здании находилась семья из четырёх человек: 37-летний мужчина, 34-летняя женщина, дети 15 и 8 лет.

Спасательные работы продолжались около 12 часов в особо опасных условиях (на сильном морозе). Дом сгорел полностью, тело мужчины обнаружили в подвале.

«Дети в пожаре не пострадали, так как успели выбежать из горящего дома. Женщина с ожогами кожных покровов доставлена в реанимацию», — добавили в пресс-службе.

Ранее издание «Юга.ру» сообщало, что в частном доме в Сочи произошёл взрыв газа.

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