В частном доме в Сочи произошёл взрыв газа

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В Сочи в одном из частных домов произошёл взрыв газа, сообщает «Юга.ру».

«По предварительным данным, есть пострадавшие. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

28 декабря URA.RU сообщило, что в посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа.

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