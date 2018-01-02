В частном доме в Сочи произошёл взрыв газа

В Сочи в одном из частных домов произошёл взрыв газа, сообщает «Юга.ру».

«По предварительным данным, есть пострадавшие. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

28 декабря URA.RU сообщило, что в посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа.