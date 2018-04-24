Одну из пострадавших во время инцидента в школе Стерлитамака перевезли в больницу Уфы

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Пострадавшую во время ЧП в стерлитамакской школе №1 девочку перевезли в больницу Уфы.
Одну из пострадавших во время инцидента в школе Стерлитамака перевезли в больницу Уфы
  • Двор общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке
  • © Артур Салимов / РИА Новости

Как стало известно RT, сначала старшеклассница, которая выпрыгнула из окна второго этажа во время нападения, была госпитализирована в местную больницу. Но из-за переломов позвоночника, ноги и других травм врачи приняли решение отправить девочку в столицу республики.

В местной больнице по-прежнему остаются ещё одна ученица и учительница информатики. Они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает.

Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, который совершил нападение на учительницу и одноклассников в школе №1 в Стерлитамаке.

18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.

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