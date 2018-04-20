Суд арестовал устроившего поножовщину в школе Стерлитамака
Стерлитамакский городской суд арестовал 17-летнего подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе №1. Об этом сообщает ТАСС.
«По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что нападавший был задержан в больнице.
18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.
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