Суд арестовал устроившего поножовщину в школе Стерлитамака

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Стерлитамакский городской суд арестовал 17-летнего подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе №1. Об этом сообщает ТАСС.

«По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что нападавший был задержан в больнице.

18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.

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