СК возбудил два дела после ЧП в школе Башкирии

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту происшествия в школе Стерлитамака, где 17-летний ученик ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.
СК возбудил два дела после ЧП в школе Башкирии
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, заведено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Установлено, что ранее по поводу агрессивного поведения подростка в органы профилактики уже поступали обращения.

Ранее в Минздраве Башкирии заявили, что четыре человека доставлены в больницу после инцидента.

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