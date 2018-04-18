СК возбудил два дела после ЧП в школе Башкирии
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«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, заведено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Установлено, что ранее по поводу агрессивного поведения подростка в органы профилактики уже поступали обращения.
Ранее в Минздраве Башкирии заявили, что четыре человека доставлены в больницу после инцидента.