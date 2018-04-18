Минздрав: четыре человека пострадали при нападении ученика в школе Башкирии

Четыре человека доставлены в больницу после инцидента в школе башкирского города Стерлитамака.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Светлану Кускарбекову.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — заявила Кускарбекова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики, школьник пытался поджечь учебный класс. В настоящее время он задержан.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.