Минздрав: четыре человека пострадали при нападении ученика в школе Башкирии

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Четыре человека доставлены в больницу после инцидента в школе башкирского города Стерлитамака.
Минздрав: четыре человека пострадали при нападении ученика в школе Башкирии
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Светлану Кускарбекову.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — заявила Кускарбекова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики, школьник пытался поджечь учебный класс. В настоящее время он задержан.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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