СК: ученик башкирской школы ранил двух человек и устроил поджог

В Следственном комитете России заявили, что, по предварительным данным, 17-летний ученик школы Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя.

«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашёл в кабинет информатики, где находились его одноклассники, имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджёг. Сам себе нанёс ранение ножом», — говорится в сообщении ведомства.

В результате сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. При пожаре никто не пострадал.

Ранее источник сообщил, что школьник пытался поджечь учебный класс. В настоящее время он задержан.

В Минздраве республики заявили, что после инцидента четыре человека доставлены в больницу.