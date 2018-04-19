В школе Стерлитамака возобновлён учебный процесс после инцидента с нападением

Учебный процесс возобновлён в школе Стерлитамака в Башкирии, где один из учеников напал с ножом на одноклассников и учителя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя заведения.

«Сегодня в 08:30 по местному времени (06:30 мск) в школе начались занятия, учебное учреждение работает в штатном режиме. На случай необходимости в школе дежурит бригада психологов, которые готовы оказать помощь тем, кто может испытывать психологические трудности», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил усилить безопасность во всех школах региона.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН, комментируя последние инциденты в школах, рассказал о возможных причинах агрессии и обострений заболеваний у школьников.