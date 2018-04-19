В школе Стерлитамака возобновлён учебный процесс после инцидента с нападением
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя заведения.
«Сегодня в 08:30 по местному времени (06:30 мск) в школе начались занятия, учебное учреждение работает в штатном режиме. На случай необходимости в школе дежурит бригада психологов, которые готовы оказать помощь тем, кто может испытывать психологические трудности», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил усилить безопасность во всех школах региона.
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН, комментируя последние инциденты в школах, рассказал о возможных причинах агрессии и обострений заболеваний у школьников.