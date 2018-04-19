Глава Башкирии поручил усилить безопасность во всех школах региона

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Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил усилить безопасность во всех школах региона, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Этот случай ещё раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведём», — сказал Хамитов, комментируя инцидент в одном из образовательных учреждений Стерлитамака.

Он также отметил действия преподавателей и оперативных служб. По словам главы Башкирии, коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей.

Ранее сообщалось, что Хамитов выехал на место происшествия в школе в городе Стерлитамаке.

Также президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН, комментируя последние инциденты в школах, рассказал о возможных причинах агрессии и обострений заболеваний у школьников.

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