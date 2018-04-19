Директор школы в Стерлитамаке рассказала о характере устроившего поножовщину подростка
Муратова опровергла сообщения о жалобах на подростка и профилактических беседах. По её словам, девятиклассник рос в хорошей семье и в особом контроле не нуждался.
«Его никогда специально не отпрашивали с уроков из-за психологических проблем, как кто-то заявлял. Более того, и класс, в котором он учился, был спокойный и дружный, хоть и коррекционный. Я не помню, чтобы мне на него жаловались, будь то драка или ещё что-то. Обычный мальчик, доброжелательный, разве что немного замкнутый», — сказала директор.
Ранее Муратова сообщила, что её вызвали в Следственный комитет для дачи показаний, а классного руководителя подростка — в прокуратуру.
Инцидент произошёл 18 апреля. По факту нападения возбуждено два уголовных дела. Подросток, устроивший поножовщину, был задержан в больнице.