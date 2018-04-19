Классного руководителя устроившего поножовщину в Башкирии школьника вызвали в прокуратуру

Анну Манукянц, классного руководителя подростка, устроившего поножовщину в школе Стерлитамака, вызвали на беседу в прокуратуру. Об этом RT сообщила директор учебного заведения Наталья Муратова.

«Классного руководителя сегодня вызвали на беседу в прокуратуру, я сама нахожусь в Следственном комитете», — сказала она.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате ЧП учительница и трое учеников остаются в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.

Подросток, устроивший поножовщину, был задержан в больнице.