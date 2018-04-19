В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в школе Стерлитамака
«Все четверо пострадавших — учительница, две девочки и мальчик — остаются в реанимации, их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — цитирует его РИА Новости.
18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН, комментируя последние инциденты в школах, рассказал о возможных причинах агрессии и обострений заболеваний у школьников.