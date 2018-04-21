Источник: станцию московского метро «Охотный Ряд» проверяют после звонка о минировании

Станцию Московского метрополитена «Охотный Ряд» проверяют после того, как неизвестный сообщил о её минировании. Об этом заявил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение с угрозой взрыва на станции метро «Охотный Ряд», — цитирует его ТАСС. Как отмечается, на место выехали представители оперативных служб города. «Ожидают прибытия кинологов для проверки станции и помещений», — добавил источник. Ранее сообщалось, что в Москве были эвакуированы сотрудники Министерства иностранных дел из-за сообщения об угрозе взрыва. Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что жителю Ижевска грозит до трёх лет лишения свободы из-за сообщения о минировании дома.