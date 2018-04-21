Источник: станцию московского метро «Охотный Ряд» проверяют после звонка о минировании
«Поступило сообщение с угрозой взрыва на станции метро «Охотный Ряд», — цитирует его ТАСС.
Как отмечается, на место выехали представители оперативных служб города.
«Ожидают прибытия кинологов для проверки станции и помещений», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что в Москве были эвакуированы сотрудники Министерства иностранных дел из-за сообщения об угрозе взрыва.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что жителю Ижевска грозит до трёх лет лишения свободы из-за сообщения о минировании дома.