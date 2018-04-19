Источник: в Москве эвакуировали сотрудников МИД из-за угрозы взрыва

В Москве были эвакуированы сотрудники Министерства иностранных дел из-за сообщения об угрозе взрыва.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД России по адресу Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1 проводится эвакуация сотрудников», — сказал собеседник.

Как добавил источник в российском МИД, сообщение о минировании касалось первого корпуса.

«Соответствующие службы быстро прибыли на место», — заключил он.

Ранее в здании Государственной думы в Москве на улице Охотный Ряд, дом 1 прошла учебная эвакуация людей.