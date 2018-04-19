Источник: в Москве эвакуировали сотрудников МИД из-за угрозы взрыва
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД России по адресу Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1 проводится эвакуация сотрудников», — сказал собеседник.
Как добавил источник в российском МИД, сообщение о минировании касалось первого корпуса.
«Соответствующие службы быстро прибыли на место», — заключил он.
Ранее в здании Государственной думы в Москве на улице Охотный Ряд, дом 1 прошла учебная эвакуация людей.