Генпрокуратура предлагает разработать меры по защите несовершеннолетних в интернете
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку.
«Генеральной прокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете», — заявил Чайка.
По его словам, склонение несовершеннолетних к суициду и попытки его совершения были зарегистрированы в Республике Удмуртия, Краснодарском и Красноярском краях, Архангельской и Воронежской областях, а также в других регионах.
При этом он отметил, что Роспотребнадзор и Роскомнадзор не принимают должных мер по оперативному выявлению негативной информации в интернете и её блокировке.
Утром 18 апреля в школе №1 в Стерлитамаке подросток напал на учащихся и попытался поджечь один из кабинетов. По данным СК, он зашёл в кабинет информатики и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю.
Знакомые подростка говорят, что он интересовался историей со стрельбой в американской школе «Колумбайн».
RT ведёт текстовую трансляцию.