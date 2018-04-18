Генпрокуратура предлагает разработать меры по защите несовершеннолетних в интернете

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Генпрокуратура России предлагает Минкомсвязи разработать дополнительные меры для защиты несовершеннолетних в интернете от склонения к суициду, насилию и употреблению наркотиков.
Генпрокуратура предлагает разработать меры по защите несовершеннолетних в интернете
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку.

«Генеральной прокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете», — заявил Чайка.

По его словам, склонение несовершеннолетних к суициду и попытки его совершения были зарегистрированы в Республике Удмуртия, Краснодарском и Красноярском краях, Архангельской и Воронежской областях, а также в других регионах. 

При этом он отметил, что Роспотребнадзор и Роскомнадзор не принимают должных мер по оперативному выявлению негативной информации в интернете и её блокировке.

Утром 18 апреля в школе №1 в Стерлитамаке подросток напал на учащихся и попытался поджечь один из кабинетов. По данным СК, он зашёл в кабинет информатики и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю.

Знакомые подростка говорят, что он интересовался историей со стрельбой в американской школе «Колумбайн».

RT ведёт текстовую трансляцию.

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