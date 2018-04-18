Детский омбудсмен Башкирии прокомментировала инцидент в школе Стерлитамака

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова прокомментировала в беседе с RT инцидент с 17-летним учеником школы Стерлитамака, который, по предварительным данным, ранил ножом ученицу и учителя.

«Более того, что сейчас есть в СМИ, сказать не могу. Ранения у детей средней тяжести — жизнь вне опасности. Мы выехали целым аппаратом, со специалистами, глава республики выехал. Я хочу посетить школу и больницу. Дети из школы выведены», — отметила Скоробогатова.

В Следственном комитете России заявили, что, по предварительным данным, 17-летний ученик школы Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя.

Ранее источник сообщил, что школьник пытался поджечь учебный класс. В настоящее время он задержан.