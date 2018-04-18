Знакомая устроившего ЧП в школе Стерлитамака рассказала о его увлечении оружием

Знакомая 17-летнего ученика коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке рассказала в беседе с RT о его увлечении холодным оружием.

«Рассказывал, что учится делать бомбы в домашних условиях, мне показалось это странным. Помните «Колумбайн» — он купил себе берцы и плащ. Я не обратила на это внимания, думала, подросток. Он не показался мне неадекватным. Он любит холодное оружие, предлагал подарить мне нож. Мы учимся в разных школах, познакомились в интернете. Он говорил, что над ним издевались», — отметила девушка.

Утром 18 апреля, по данным СК, подросток зашёл в кабинет информатики и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю.

Инцидент произошёл в школе №1 в Стерлитамаке. Школьник напал на учащихся и попытался поджечь один из кабинетов.