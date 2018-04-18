Очевидец рассказала подробности инцидента в школе Стерлитамака

Ученица школы №1 города Стерлитамака рассказала RT подробности нападения на учебное заведение.

Утром 18 апреля, по предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса зашёл в кабинет информатики и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю.

«Всё произошло, когда мы с классом были на субботнике. Наша одноклассница заметила дым и сказала нам. Мы сначала подумали, что это может быть учебная тревога, но всё было по-настоящему. Мы решили пойти построиться вместе с другими классами. Я думала, что всё обойдётся, и не паниковала. Но потом оказалось, что Екатерину Альбертовну, учительницу информатики, пырнули ножом», — рассказала она.

Ранее один из учеников школы №1 в Стерлитамаке напал на учащихся и попытался поджечь один из кабинетов.