Очевидец рассказала подробности инцидента в школе Стерлитамака

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Анна Лушникова
Ученица школы №1 города Стерлитамака рассказала RT подробности нападения на учебное заведение.
Очевидец рассказала подробности инцидента в школе Стерлитамака
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Утром 18 апреля, по предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса зашёл в кабинет информатики и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю.

«Всё произошло, когда мы с классом были на субботнике. Наша одноклассница заметила дым и сказала нам. Мы сначала подумали, что это может быть учебная тревога, но всё было по-настоящему. Мы решили пойти построиться вместе с другими классами. Я думала, что всё обойдётся, и не паниковала. Но потом оказалось, что Екатерину Альбертовну, учительницу информатики, пырнули ножом», — рассказала она.

Ранее один из учеников школы №1 в Стерлитамаке напал на учащихся и попытался поджечь один из кабинетов.

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