«Пытался поджечь класс»: ученик совершил нападение на школу в Башкирии
- РИА Новости
- © Артур Салимов
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18 апреля 2018
Как отметила Кузнецова, преподаватели должны изучить деструктивный контент в интернете, чтобы быть в курсе.
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Необходимость проявлять бдительность в условиях быстрого распространения негативного контента в соцсетях подчеркнул глава республики Рустэм Хамитов.
«С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много. И детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много. Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны», — заявил он на оперативном совещании в школе №1.
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Чтобы педагоги в школах могли своевременно и адекватно принимать необходимые меры, уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила обновить методические рекомендации.
«Буквально некоторые (меры озвучу. — RT), которые мне кажутся такими простыми, беззатратными, но на самом деле показывающими пробельность того, что сегодня происходит. Например, разработка новых, отвечающих современным вызовам методических рекомендаций по организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях… За это время очень много воды утекло. Даже за это время разного рода деструктивный контент увеличился в разы», — рассказала она.
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«Мы считаем, что администрация «ВКонтакте» достаточно эффективно борется с опасным контентом и своевременно его удаляет в большинстве случаев. Нигде стопроцентную стерильность обеспечить невозможно. Это жизнь. И дополнительная регуляторика здесь не поможет», — заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
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В свою очередь, в Минкомсвязи России отметили, что администрация «ВКонтакте» эффективно борется с опасным контентом, удаляя его. Однако «стопроцентной стерильности» социальной сети добиться не удастся.
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В МВД сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники центрального аппарата ведомства.
«Руководством МВД России принято решение о направлении в Стерлитамак Республики Башкортостан представителя Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ для оценки профилактической работы с несовершеннолетними территориального подразделения», — цитирует ТАСС заявление министерства.
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Жизни пострадавших при атаке детей ничто не угрожает, подчеркнул глава Башкирии Рустэм Хамитов. Состояние школьников стабильное, с ними работают психологи.
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Публикуем фото из школы, сделанные после инцидента.
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Тем временем медики успешно прооперировали преподавательницу, которую ранил ножом подросток. Об этом сообщили РИА Новости в клинической больнице №1 Стерлитамака.
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«Рассказывал, что учится делать бомбы в домашних условиях, мне показалось это странным. Помните «Колумбайн» — он купил себе берцы и плащ. Я не обратила на это внимания. Он не показался мне неадекватным. Он любит холодное оружие, предлагал подарить мне нож. Мы учимся в разных школах, познакомились в интернете. Он говорил, что над ним издевались», — сообщила RT одна из знакомых нападавшего.