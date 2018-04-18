«Пытался поджечь класс»: ученик совершил нападение на школу в Башкирии

Один из учеников школы №1 в Стерлитамаке напал на учащихся и попытался поджечь кабинет. Как отметили в Следственном комитете России, нападение совершил 17-летний подросток. По предварительным данным республиканского Минздрава, пострадали четыре человека. Знакомые злоумышленника уверяют, что он был неравнодушен к истории со стрельбой в американской школе «Колумбайн». RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Артур Салимов