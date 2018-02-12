Дворкович заявил, что выплаты семьям погибших при крушении Ан-148 составят более 3 млн рублей

Общие выплаты семье каждого погибшего при крушении Ан-148 в Подмосковье составят более 3 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании главы кабмина Дмитрия Медведева с заместителями.

«Общие выплаты на данный момент каждой семье составят более 3 млн рублей. Кроме того, организована работа по составлению паспортов жизненной ситуации для каждой семьи, с тем чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети, различные ситуации, которые требуют дополнительных действий», — цитирует Дворковича ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что речь идёт о семьях как пассажиров, так и членов экипажа.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин постоянно получает информацию о расследовании крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Самолёт, следовавший рейсом Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли.