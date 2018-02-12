Песков: Путин постоянно получает информацию по расследованию крушения Ан-148

Российский лидер Владимир Путин постоянно получает информацию о расследовании крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, находясь в Москве, президент постоянно получает информацию от руководства правительственной комиссии. Давайте не будем забывать, что работает комиссия, которая в первую очередь уполномочена делать какие-то заключения. Президент постоянно получает информацию о ходе поисковых работ и других предпринимаемых шагах», — заявил Песков.

Самолёт рейсом Москва — Орск разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек.