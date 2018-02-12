Производитель сообщил, что Ан-148 не выработал и четверти своего ресурса

Разбившийся в Подмосковье самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» не выработал и четверти своего ресурса. Об этом сообщил представитель Воронежского авиазавода (ПАО «ВАСО»), где был произведён лайнер.

«Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 тыс. лётных часов, 40 тыс. полётов. Налёт конкретного борта составлял немногим более 16 тыс. часов, 8348 посадок на 1 февраля 2018 года, то есть менее 25% ресурса», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения самолёта Ан-148.

Самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.