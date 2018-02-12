Более 200 фрагментов тел обнаружено на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

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Спасатели обнаружили около 210 фрагментов тел погибших на месте крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«Найдено 209 фрагментов тел, работа продолжается», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что площадь разброса обломков Ан-148 составила 30 га.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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