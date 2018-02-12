Украинский завод «Антонов» заявил о готовности подключиться к расследованию крушения Ан-148

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Украинское государственное предприятие «Антонов», занимающееся разработкой и производством самолётов серии «Ан», готово подключиться к расследованию крушения Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Антонов» обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы предприятия, самолёт был произведён в Воронеже при посредничестве украинской стороны.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостанавливает эксплуатацию самолётов Ан-148.

Самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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