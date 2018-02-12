Украинский завод «Антонов» заявил о готовности подключиться к расследованию крушения Ан-148
«Антонов» обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы предприятия, самолёт был произведён в Воронеже при посредничестве украинской стороны.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостанавливает эксплуатацию самолётов Ан-148.
Самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.