Разбившийся Ан-148 перед вылетом прошёл необходимую проверку
Об этом говорится в сообщении авиакомпании.
«Перед каждым вылетом на рейс самолёт проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва — Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне», — отметили в компании.
Ранее сообщалось, что авиаперевозчик временно приостанавливает эксплуатацию Ан-148.
Самолёт рейсом Москва — Орск разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек. Все погибли.