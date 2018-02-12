Разбившийся Ан-148 перед вылетом прошёл необходимую проверку

Потерпевший крушение самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» перед вылетом прошёл необходимую проверку.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Перед каждым вылетом на рейс самолёт проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва — Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик временно приостанавливает эксплуатацию Ан-148.

Самолёт рейсом Москва — Орск разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек. Все погибли.