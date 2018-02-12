Летавшая на разбившемся Ан-148 рассказала о своём перелёте на лайнере летом 2017 года

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Летавшая на разбившемся Ан-148 в Подмосковье Татьяна Вельмисеева рассказала RT о том, как в конце июня 2017 года она совершала перелёт из Москвы в Орск на данном лайнере.

По её словам, когда она и другие пассажиры сели на борт лайнера после ожидания в аэропорту из-за переноса вылета, он всё равно очень долго не мог взлететь по неизвестным ей причинам. А позже пилот и вовсе заявила, что двигатель самолёта не запускается.

«Был момент: мы сидели и хотели запускаться, но выходит девушка-пилот и говорит: «Позовите бортмеханика, запуск двигателя не удался». В этот момент испугались все, было странно и страшно», — сказала она.

Как отметила девушка, она сидела в первом ряду, и когда самолёту всё-таки удалось взлететь, она слышала, что его двигатели прекращали работу уже в полёте.

Вельмисеева заявила, что это абсолютно точно был тот же самый самолёт, который разбился в Подмосковье, так как лишь он один летал, все его знали.

Самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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